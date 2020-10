(ANSA) – CELAYA (MESSICO), 29 OTT – Almeno 59 corpi sono

stati trovati in fosse comuni clandestine nello stato messicano

centrale di Guanajuato, ha reso noto ieri sera la governativa

Commissione nazionale per la ricerca dei dispersi (Cnb).

“Abbiamo trovato 59 corpi in diverse fosse clandestine e ci

sono altri punti su cui continuiamo a lavorare”, ha dichiarato

Karla Quintana, responsabile della Cnb del comune di

Salvatierra, dove sono state scoperte le fosse. “La stragrande

maggioranza dei corpi sembrano essere di giovani, alcuni

probabilmente adolescenti”, ha aggiunto Quintana in una

conferenza stampa. La violenza nello stato

di Guanajuato è aumentata negliultimi mesi a causa di uno scontro tra i cartelli di Santa Rosade Lima e Jalisco Nueva Generacion, entrambi coinvolti neltraffico di droga e carburante.

Fonte Ansa.it

