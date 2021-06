(ANSA) – SANTIAGO DEL CILE, 25 GIU – Fra le 159 persone di cui si cercano ansiosamente notizie dopo il crollo ieri di un edificio di 12 piani nella zona di Surfside a Miami, c’è anche l’avvocato Claudio Bonnefoy Bachelet, zio della Alto Commissario per i Diritti umani dell’Onu. Michelle Bachelet. Lo ha confermato la figlia del disperso, Pascale Bonnefoy, secondo cui il padre si è trasferito negli Stati Uniti “moltissimi anni fa” e “viveva con la moglie Maricoy Obias-Bonnefoy al decimo piano dell’edificio crollato”. Intanto il quotidiano La Tercera di Santiago del Cile ha aggiornato il numero dei latinoamericani dispersi che, secondo gli ultimi calcoli sarebbero 31. Sulla base di informazioni dei differenti consolati, si tratterebbe di nove argentini, sei paraguaiani, sei colombiani, sei venezuelani, tre uruguaiani e un cileno. (ANSA).

