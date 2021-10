(ANSA) – NEW YORK, 24 OTT – Michael Jordan record anche

all’asta. Un paio di sue Nike del 1984, le Air Ship, sono state

battute all’asta da Sotheby’s a Las Vegas per 1,472 milioni di

dollari, la cifra più alta per un paio di sneaker. Lo riportano

i media americani, sottolineando che le Nike Air Ships di Jordan

sono le prime a superare il milione di dollari in un’asta.

(ANSA).



Fonte Ansa.it