(ANSA) – WASHINGTON, 15 MAG – Migliaia di persone sono scese

in strada negli Stati Uniti e in Canada per manifestare

solidarietà al popolo palestinese. Da New York a Los Angeles, da

Boston a Chicago, passando per Washington e Montreal, cortei si

sono snodati per le città al grido di ‘Palestina libera’, ‘Libertà per Gaza’, ‘Basta apartheid’. Molti anche i

manifestanti di religione ebraica critici del governo Netanyahu

con i cartelli ‘Not in my name’. (ANSA).



