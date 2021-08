(ANSA) – MADRID, 13 AGO – Le autorità spagnole hanno prestato

soccorso a 165 persone arrivate su imbarcazioni di fortuna nei

pressi delle Isole Canarie tra ieri pomeriggio e stanotte: lo

riporta l’agenzia di stampa Efe, in base ai dati preliminari

forniti dai responsabili delle operazioni di salvataggio

marittimo.

Tra le persone tratte in salvo ci sono anche decine di donne

e più di 10 minorenni (alcuni sono bimbi piccoli), secondo i

primi calcoli. Alcune hanno avuto bisogno di assistenza

sanitaria in ospedale.

Secondo l’ong Caminando Fronteras, specializzata in

interventi in ambito migratorio sulle coste dell’Africa da cui

partono i barconi per le Canarie, su questa rotta sono morte o

scomparse più di 2.100 persone da inizio anno. (ANSA).



Fonte Ansa.it