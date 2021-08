(ANSAmed) – MADRID, 23 AGO – Sono continuati per tutto il

weekend gli sbarchi di migranti sulle isole Canarie: secondo i

servizi d’emergenza dell’arcipelago, nelle ultime 48 ore sono

approdate almeno 307 persone.

Gli sbarchi sono avvenuti presso le isole de La Gomera,

Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro. In due dei cinque casi

riportati, le imbarcazioni utilizzate dai migranti sono arrivate

fino a terra senza intervento dei soccorritori.

Particolarmente critico, invece, è stato il salvataggio di 65

persone avvistate prima dell’alba di domenica al largo di

Fuerteventura, secondo l’agenzia di stampa Efe. Il peschereccio

che li ha avvistati ha avvertito le autorità iberiche che il

gommone su cui viaggiavano stava per affondare. Alcune delle

persone a bordo sono state tratte in salvo dall’equipaggio di

questa imbarcazione privata quando erano già cadute in acqua,

mentre le altre sono state recuperate dai soccorritori accorsi

poco dopo. Questi hanno poi raccontato che sono riusciti a

evitare una tragedia in extremis. Una volta arrivati a

Fuerteventura, un uomo ha ricevuto assistenza sanitaria in

condizioni gravi per esser stato sul punto di annegare e un

bambino per sintomi di “lieve disidratazione”. La ong

specializzata sulla rotta migratoria Africa-Canarias Caminando

Fronteras afferma che una delle persone arrivate a Fuerteventura

ha raccontato che compagno di viaggio è risultato disperso nel

tragitto, aggiunge la Efe.

Nelle ultime ore sono stati soccorse anche 14 persone avvistate

in due piccole barche nelle acque dello Stretto di Gibilterra e

della zona di Almería (sud-est dell’Andalusia), secondo autorità

consultate dalla stessa agenzia di stampa. (ANSAmed).



