(ANSA) – TUNISI, 01 MAG – “Circa 340 rifugiati e migranti

sono stati rimpatriati a Tripoli dalla Guardia costiera libica”.

Lo scrive su Twitter l’Agenzia delle Nazioni Unite per i

Rifugiati (Unhcr) in Libia in riferimento alla giornata di ieri,

precisando che “Unhcr e Irc hanno fornito assistenza medica e

umanitaria urgente a tutti i sopravvissuti prima che venissero

portati in detenzione”.

Oltre 5.500 persone sono state rimpatriate in Libia dal

gennaio 2021 ricorda l’Unhcr, mentre Safa Msehli. portavoce di

Un Migration. sempre su Twitter scrive che “oggi circa 450

migranti sono stati intercettati e rimpatriati in Libia”.

“Disperati, scalzi, stanchi e maltrattati, sono stati condotti

in detenzione arbitraria dove affrontano maggiori rischi”.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

