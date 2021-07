(ANSA) – PARIGI, 19 LUG – Squadre della Federazione

Internazionale della Croce Rossa (Ficr) raggiungeranno a partire

da agosto l’equipaggio di SOS Méditerranée a bordo dell’Ocean

Viking, la nave umanitaria che soccorre i migranti nel

Mediterraneo. A bordo, si precisa in una nota, ci saranno

medici, un’ostetrica e personale sanitario. Oltre al sostegno

medico a bordo, la Ficr fornirà anche aiuto materiale, come

cibo, vestiti, prodotti ingienici ma anche sostegno psicologico

alle persone “particolarmente vulnerabili”; come minori non

accompagnati e vittime della tratta di esseri umani. La Ficr

lancia inoltre un appello d’urgenza per due milioni di franchi

svizzeri (1,8 milioni di euro) a sostegno dell’operazione. Il

numero di migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere

l’Europa è più che raddoppiato quest’anno, secondo quanto

riferito a metà luglio dall’Oim, l’organizzazione internazionale

per le migrazioni, che invita gli Stati membri ad adottare

misure urgenti.

Secondo l’Oim, almeno 1146 persone sono morte in mare nel

corso del primo semestre 2021 contro 513 nel 2020 e 674 nel

2019. “Siamo fieri di cominciare questa nuova missione, ma

chiediamo al tempo stesso all’Ue e ai suoi Stati membri di

rafforzare con urgenza le operazioni di ricerca e salvataggio”,

dice il presidente della Ficr, Francesco Rocca, “E’

inaccettabile che persone continuino a morire in mare alle porte

dell’Europa: è un flagrante fallimento della comunità

internazionale”. “Nessuno dovrebbe morire cercando la

sicurezza”. Da parte sua, la direttrice generale di SOS

Méditerranée Suisse, Caroline Abu Sa’Da, ritiene che questo

nuovo partenariato “con la Rete della Croce Rossa e della

Mezzaluna rossa a bordo dell’Ocean Viiking sia un onore nonché

una nuova tappa” per l’Ong di soccorso in mare. (ANSA).



Fonte Ansa.it