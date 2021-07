(ANSA) – ROMA, 20 LUG – Almeno 430 migranti hanno raggiunto ieri il Regno Unito attraverso il Canale della Manica, il livello più alto mai registrato in un solo giorno: lo ha reso noto il ministero dell’Interno, secondo quanto riporta la Bbc. Nel dare la notizia, il ministero ha sottolineato che sta adottando “misure sostanziali per affrontare l’inaccettabile problema della migrazione illegale”. Residenti di Dungeness – una località a pochi chilometri a sudovest di Folkestone, nel Kent – hanno visto una cinquantina di migranti, incluse donne e bambini, arrivare su un gommone. Nella giornata di domenica un totale di 241 migranti avevano raggiunto le coste britanniche a bordo di otto imbarcazioni. (ANSA).

