(ANSA) – ROMA, 10 SET – Migliaia di rifugiati senzatetto

attendono sulla strada l’arrivo di un aiuto d’emergenza

sull’isola di Lesbo dopo il devastante incendio di due giorni

giorni fa che ha distrutto il campo di Moria, il più grande e

sordido della Grecia.

Un traghetto è stato inviato sull’isola, dove è stato

dichiarato “lo stato d’emergenza”, per ospitare i senzatetto.

Anche due edifici della marina nazionale sono stati messi a

disposizione per aumentare i posti letto.

Il vice-presidente della Commissione europea, Margaritis

Schinas, è attesa per una visita d’ispezione.

“Migliaia di tende sono ora sulla strada, ha dichiareto il

vice ministro greco con delega all’immigrazione, Giorgos

Koumoutsakos. Molte famiglie non hanno neppure una tenda e hanno

passato una seconda notte all’aperto senza neppure i generi di

base.

La maggioranza dei migliaia di migranti, scappati dalle tende

e dai cointainer nella notte tra martedì e mercoledì, si sono

poi fermati sul bordo della strada che conduce al porto di

Mytilene, formando lunghe file d’attesa. Alcuni si sono

rifugiati negli uliveti, altri vagano tra i villaggi alla

ricerca di acqua. (ANSA).



