(ANSA) – ROMA, 10 SET – Medici senza frontiere (Msf) è

tornata a operare presso i migranti che hanno abbandonato per

l’incendio il campo di Moria e sta curando un bambino, fa l’ong

umanitaria.

“Questo bambino – si legge in un tweet di Msf – ha la febbre

alta, ha inalato fumo e gas lacrimogeni. Lui e la sua famiglia

dormono sul ciglio della strada. Dopo che vari posti di blocco

ci hanno impedito di tornare alla nostra clinica, siamo

finalmente tornati per curare coloro che hanno bisogno di cure

mediche dopo l’incendio al campo Moria”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

