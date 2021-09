(ANSA) – CITTA’ DEL MESSICO, 04 SET – Una nuova carovana di

migranti, la quarta degli ultimi giorni, è partita oggi dalla

città di Tapachula, nello Stato messicano di Chiapas alla

frontiera con il Guatemala, diretta verso gli Stati Uniti. Lo

scrive il quotidiano Sol de México.

Come le precedenti, si tratta di circa 500 persone di tutte

le età provenienti per lo più dall’America centrale e da

Venezuela, Cuba e Haiti, determinate ad attraversare tutto il

territorio messicano per cercare di “toccare con mano il sogno

di una nuova vita negli Usa”.

I giornalisti che seguono la carovana sostengono che è ben

organizzata, disponendo di un servizio d’ordine che durante il

viaggio si preoccupa in particolare di proteggere le donne e i

bambini che ne fanno parte.

Tre precedenti iniziative di migranti sono state affrontate a

partire dal 28 agosto da agenti dell’Istituto nazionale delle

migrazioni e da uomini della Guardia nazionale, intervenuti in

modo molto energico nella città di Mapastepec disperdendo e

arrestando i marciatori.. (ANSA).



Fonte Ansa.it