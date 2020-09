(ANSA) – ROMA, 11 SET – Tutti i migranti presenti a Moria

devono essere trasferiti immediatamente in un luogo sicuro dopo

l’incendio che ha devastato il campo nella notte tra martedì e

mercoledì. Lo ha detto oggi Francesco Rocca, presidente della

Federazione delle società della Croce rossa e Mezzaluna rossa.

Rocca ricorda che 13.000 persone mancano di cibo, acqua e

alloggio dopo il devastante incendio, scoppiato quando il campo

era in lockdown a causa di oltre 30 casi di Covid19. “Il campo di Moria – afferma Rocca – era già inadatto per

ospitare esseri umani prima dell’incendio, a causa della

presenza di un numero di persone quattro volte superiore a

quello per il quale era stato costruito. La situazione è

estremamente insalubre per l’impossibilità di un distanziamento

fisico per prevenire la diffusione di Covid19. Ora è il momento

di mostrare un po’ di umanità e spostare queste persone in un

luogo salubre, sicuro e umano. Ci sono 4.000 bambini a Moria, e

nessun bambino dovrebbe sopportare tutto questo”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

