(ANSA) – MADRID, 28 MAG – La procura spagnola ha aperto

un’inchiesta sul possibile coinvolgimento di minori nei

procedimenti di respingimento ‘express’ di migranti dall’enclave

di Ceuta dopo l’arrivo di migliaia di persone dal Marocco nel

corso della scorsa settimana. Lo riportano diversi media iberici

e lo conferma all’ANSA la Fundación Raíces, una delle ong che ha

denunciato questi fatti.

I respingimenti ‘express’ (definiti in spagnolo ‘devoluciones

en caliente’) non sono infatti consentiti dalla legge nel caso

di minori. Sono possibili nel caso di maggiorenni, ma a

determinate condizioni, come la garanzia di aver realizzato un

processo identificativo personalizzato.

La denuncia presentata dalle ong si basa in particolare sul

caso di Aschraf, un ragazzo di 16 anni che ha raggiunto Ceuta a

nuoto, tenendosi a galla grazie a delle bottiglie di plastica

vuote. Una volta a riva, il giovane è stato intercettato dai

militari spagnoli e successivamente riaccompagnato fino alla

zona cuscinetto sulla frontiera tra i due paesi. Le immagini del

suo arrivo sono state riprese da un giornalista dell’agenzia di

stampa Reuters. Il quotidiano El País ha poi rintracciato il

giovane migrante a Casablanca.

Secondo gli ultimi dati ufficiali del governo spagnolo, sono

7.800 i migranti tornati in Marocco da Ceuta dopo esser stati

respinti o aver accettato di abbandonare la Spagna

volontariamente. L’esecutivo assicura che sono stati rispettati

i protocolli necessari per gestire questi casi di persone

migranti.

Secondo la ong Fundación Raíces, quello di Aschraf non è l’unico

caso di respingimento ‘express’ di un minore nel corso

dell’emergenza migratoria di Ceuta. (ANSA).



