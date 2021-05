Migranti: Tunisia soccorre oltre 100 partiti da Libia

(ANSA-AFP) – TUNISI, 18 MAG – La Marina militare tunisina ha

tratto in salvo ieri più di 100 migranti che cercavano di

raggiungere l’Italia illegalmente dalla Libia, a bordo di

un’imbarcazione in difficoltà al largo dell’isola di Djerba.

Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Tunisi in un

comunicato precisando che un’unità della Marina ha individuato

una barca “sul punto di affondare” a circa 40 km al largo delle

coste del sud della Tunisia. I sopravvissuti, 46 del Bangladesh, 29 sudanesi, 22 eritrei,

11 egiziani, di età compresa tra 15 e 38 anni, hanno dichiarato

di essere partiti domenica sera dal porto libico di Zuara, sono

stati trasferiti nel porto di Zarzis, nel sud tunisino.

La Tunisia soccorre regolarmente i migranti che partono dalla

vicina Libia e che spesso fanno naufragio nel Mediterraneo

centrale, una delle rotte migratorie più mortali secondo le

Nazioni Unite. Un’altra barca, partita sempre da Zuara, è stata

intercettata giovedì scorso dalle autorità tunisine che hanno

tratto in salvo due donne nigeriane. Ma secondo l’Organizzazione

internazionale per le migrazioni (Oim), gli altri 17 passeggeri

sarebbero dispersi, molto probabilmente annegati.

Le partenze illegali di tunisini e cittadini dell’Africa

subsahariana dalla Tunisia hanno raggiunto un picco senza

precedenti dal 2011, mentre il Paese risulta impantanato in

lotte di potere politico e difficoltà economiche accentuate

dalla pandemia.

Martedì scorso a Lisbona, il capo del governo tunisino Hichem

Mechichi ha ribadito alla Conferenza Ue sulla gestione dei

flussi migratori, l’opposizione della Tunisia all’istituzione

sul suo territorio di centri di accoglienza per migranti

stranieri che cercano di raggiungere l’Europa e molti altri

paesi terzi. Giovedì 20 maggio il ministro dell’Interno Luciana

Lamorgese è attesa a Tunisi insieme al Commissario europeo per

gli affari interni, Ylva Johansson, per discutere di aiuti e

rimpatri. (ANSA-AFP)

Fonte Ansa.it

