(ANSA) – BRUXELLES, 03 GIU – Il voto al Parlamento danese affinché le richieste di asilo dei profughi siano trattate fuori dall’Europa suscita preoccupazione a Bruxelles. L’Ue, spiega un portavoce della Commissione europea, “condivide le preoccupazioni espresse dall’Alto commissario per i rifugiati dell’Onu, sia sulla compatibilità degli obblighi internazionali della Danimarca, che sul rischio di minare le fondamenta del sistema internazionale di protezione dei profughi”. L’iniziativa “solleva questioni sull’accesso alle procedure di asilo, e alla protezione”. La Commissione ora analizzerà le regole danesi prima di decidere qualsiasi passo successivo. (ANSA).

