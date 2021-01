(ANSA) – WASHINGTON, 18 GEN – Tutta l’area di Capitol

Hill, dove ha sede il Congresso americano, è stata messa in

lockdown in seguito all’allarme per la sicurezza. Secondo le

prime ricostruzioni, l’allarme sarebbe stato provocato da un

incendio nelle vicinanze.(ANSA).



Fonte Ansa.it

