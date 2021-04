(ANSA) – WASHINGTON, APR 14 – Kim Potter, la poliziotta

bianca arrestata per aver ucciso il ventenne afroamericano

Daunte Wright a Brooklyn Center, sobborgo di Minneapolis,

scambiando apparentemente la propria pistola col taser, è stata

rilasciata dopo aver pagato una cauzione di 100 mila dollari. Lo

riferiscono i media Usa.

Oggi l’agente, accusata di omicidio di secondo grado, un

reato che prevede una pena sino a 10 anni di reclusione, farà la

sua prima apparizione in tribunale via Zoom. Il sindaco di

Brooklyn Center intanto ha prorogato il coprifuoco, dopo tre

notti consecutive di scontri tra manifestanti e polizia. (ANSA).



Fonte Ansa.it

