(ANSA) – WASHINGTON, 13 APR – Kim Potter, la poliziotta che

ha esploso il colpo fatale che ha ucciso il ventenne

afroamericano di Minneapolis Daunte Wright, si è dimessa, e

altrettanto ha fatto il capo della polizia del dipartimento di

Brooklyn Center, il sobborgo dove è avvenuto il fatto. Potter,

48 anni, era una veterana in servizio nel dipartimento da ben 26

anni. Secondo la tesi sostenuta dalla polizia avrebbe scambiato

per errore la pistola con il taser. Subito dopo l’uccisione di

Daunte Wright era stata sospesa in attesa del risultato delle

indagini. Daunte Wright, “avrebbe dovuto essere vivo”, ha

intanto commentato la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala

Harris . “Il nostro Paese ha bisogno di giustizia, e per le

forze dell’ordine devono valere i massimi standard di

responsabilità. E la gente – ha proseguito Harris – continuerà a

morire se non affrontiamo decisamente il problema delle

ingiustizie razziali e delle diseguaglianze”. (ANSA).



