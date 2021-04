(ANSA) – NEW YORK, 13 APR – Un sito di vaccinazioni a Times

Square come simbolo della rinascita di Broadway e del settore

dell’intrattenimento. Il centro, all’interno dell’ex NFL

Experience store, è stato inaugurato da Lin-Manuel Miranda, star

di Hamilton, e dal sindaco di New York Bill de Blasio. Sarà

riservata a tutti coloro che lavorano nel teatro, nelle

produzioni cinematografiche e televisive.

“Vogliamo riunirci di nuovo – ha detto Miranda – vogliamo

raccontare le storie al buio. Non possiamo farlo finche’ sia noi

che voi non ci sentiamo sicuri. Il primo passo in questo procedo

quindi e quello di vaccinarci, il resto seguirà”.

Broadway, uno dei principali motori dell’economia di New York,

ha chiuso i suoi teatri oltre un anno fa a causa della pandemia.

de Blasio confida in una riapertura il prossimo autunno. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram