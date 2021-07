(ANSA) – MOSCA, 10 LUG – Domani in Moldova si svolgono le

elezioni parlamentari anticipate indette ad aprile dalla

presidente Maia Sandu. L’europeista Sandu alle presidenziali

dello scorso novembre ha superato il suo predecessore, il

filorusso Igor Dodon, ma in parlamento siedono molti deputati

politicamente vicini all’ex capo di Stato.

Il partito di centrodestra Azione e Solidarietà (Pas) di

Sandu è dato dai sondaggi fra il 35 e il 37% dei voti contro il

21-27% dei rivali della coalizione di socialisti e comunisti

guidata da Dodon e dall’ex presidente Vladimir Voronin.

Alle elezioni partecipano 20 partiti e due blocchi, che per

entrare in Parlamento devono superare la soglia di sbarramento

del 5 e del 7% rispettivamente. Nel Parlamento moldavo siedono

101 deputati. La durata della legislatura è fissata in quattro

anni. (ANSA).



Fonte Ansa.it