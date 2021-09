(ANSA) – BELGRADO, 05 SET – Il nuovo metropolita ortodosso

del Montenegro Joanikije è stato ufficialmente intronizzato nel

corso di una cerimonia nel monastero di Cetinje, località nel

sud del Paese, antica capitale reale del Montenegro, che ospita

attualmente la residenza ufficiale della presidenza

montenegrina.

A presiedere la cerimonia religiosa è stato il patriarca

serbo ortodosso Porfirije, alla presenza di un ristretto numero

di fedeli e del personale del monastero. Le decine di vescovi e

altri esponenti religiosi, unitamente a ospiti civili, che

dovevano assistere alla cerimonia, non hanno potuto raggiungere

Cetinje a causa di blocchi stradali e barricare erette da

migliaia di manifestanti nazionalisti antiserbi, ostili alla

politica di Belgrado e contrari all’elezione di Joanikije,

considerato diretta emanazione di Belgrado e della sua politica

espansionistica.

Joanikije, che subentra al metropolita Amfilohije, morto lo

scorso anno per le conseguenze del Covid, è stato eletto lo

scorso marzo nel corso dei lavori del Sinodo della Chiesa

ortodossa serba.

Il Montenegro non dispone ufficialmente di una propria Chiesa

autonoma, e una Chiesa ortodossa montenegrina sorta nel Paese è

ritenuta illegale. Per l’insediamento del nuovo metropolita, le

campane di tutte le chiese del Montenegro hanno suonato a festa.

Una cerimonia parallela si è tenuta alla cattedrale della

capitale Podgorica, dove per Belgrado era presente il ministro

per l’innovazione tecnologica Nenad Popovic.

Il patriarca Porfirije e il metropolita Joanikije si

recheranno a Podgorica a metà giornata, per partecipare a un

pranzo in loro onore. Stamane erano giunti a Cetinje in

elicottero, a causa dei blocchi stradali. (ANSA).



Fonte Ansa.it