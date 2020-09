(ANSA) – IL CAIRO, 30 SET – Dopo gli almeno 330 elefanti

morti in Botswana a causa di tossine prodotte da microalghe, ora

anche in Zimbabwe si sospetta che una malattia batterica sia

responsabile per la morte di oltre 30 pachidermi nel Paese

dell’Africa Australe. Lo riferisce il sito della Bbc.

La “Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority” (Zpwma)

ne ha contati 34 tra l’Hwange National Park e le Victoria Falls

ma sospetta che ne possano essere altri deceduti alla stessa

maniera.

Il direttore generale dello Zpwma, Fulton Mangwanya, ha

comunque definito “improbabile” che questa moria da sola possa

avere “alcun serio impatto sulla sopravvivenza della popolazione

degli elefanti”.

Lo Zimbabwe e il confinante Botswana ospitano circa la metà

dei 400 mila elefanti censiti in Africa.

Scienziati mettono però in guardia che i cambiamenti

climatici potrebbero rendere più frequenti gli avvelenamenti da

alghe tossiche, le quali si moltiplicano in acque calde. (ANSA).



Fonte Ansa.it

