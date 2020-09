(ANSA) – JOHANNESBURG, 10 SET – George Bizos, icona

anti-apartheid e noto avvocato per i diritti umani che ha difeso

Nelson Mandela dall’accusa di tradimento e grazie al quale è

sfuggito alla pena di morte, è morto ieri a Johannesburg,

all’età di 92 anni. Il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa

ne ha annunciato la morte sui media online.

“E’ molto triste per il nostro Paese”, ha commentato. Bizos è

morto per cause naturali nella sua Johannesburg, ha fatto sapere

la famiglia.

Il celebre avvocato ha rappresentato Mandela durante il

processo Rivonia che ha visto Mandela e altri sette attivisti

anti apartheid condannati all’ergastolo nel 1964 con l’accusa di

aver cercato di rovesciare il governo razzista.

Bizos, di origine greca, era arrivato in Sudafrica a 13 anni

come rifugiato di guerra ed era diventato uno degli avvocati più

stimati del Paese, continuando a lavorare fino alla fine degli

anni ’80. In uno dei suoi ultimi processi aveva ottenuto dal

governo indennizzi per le famiglie di 34 minatori uccisi dalla

polizia a Marikana, a nord-ovest di Johannesburg, due anni

prima. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram