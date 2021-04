(ANSA) – PARIGI, 17 APR – E’ morto la notte scorsa all’età di

106 anni Hubert Faure, penultimo membro del celebre “commando

Kieffer”, il gruppo di francesi che partecipò allo sbarco in

Normandia il 6 giugno 1944. Del celebre commando che affiancò

gli Alleati nella loro azione, resta in vita ormai soltanto Léon

Gautier, 98 anni.

I 177 artiglieri di marina delle Forze francesi libere del

Commando Kieffer, integrato nel Royal Marine Commando numero 4,

sono gli unici francesi in uniforme ad aver partecipato allo

sbarco alleato sul proprio territorio. Il gruppo portava il nome

del capitano di corvetta Philippe Kieffer, che creò quel gruppo

di volontari, che si addestrò in Scozia. (ANSA).



