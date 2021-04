(ANSA) – ROMA, 10 APR – “Per l’intera Unione europea abbiamo

a disposizione 50 milioni di dosi. La Germania ha già avviato

una trattativa con noi e potremmo fornirle 20 milioni di dosi

tra luglio e settembre. Il resto potrebbe andare all’Italia e ad

altre nazioni”. Lo ha detto Kirill Dmitriev, ceo di Rdif, il

Fondo sovrano russo che produce il vaccino Sputnik, ai microfoni

di ‘Quarta Repubblica’, la trasmissione di Retequattro che andrà

in onda lunedì sera.

“Il ministero della Salute tedesco ha annunciato che la

Germania ha iniziato una trattativa diretta con noi. C’è un

contratto d’acquisto in stato avanzato: abbiamo avuto nei giorni

scorsi una video conferenza con loro e abbiamo parlato della

possibilità di fornire loro le 20 milioni di dosi tra luglio e

settembre”, ha dichiarato Dmitriev nell’intervista.

“C’è una buona intesa con l’Italia, il governo italiano e il

premier Draghi: sono molto equilibrati”, ha aggiunto, ricordando

che Draghi ha detto che “vuole che lo Sputnik venga prima

approvato dall’Ema”. “Penso che molti italiani capiscano perché

si cerchi di attaccare lo Sputnik: ci sono grandi interessi

commerciali che cercano di impedire che questo vaccino venga

utilizzato in Italia e in Europa”, ha concluso. (ANSA).



Fonte Ansa.it

