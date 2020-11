(ANSA) – MOSCA, 12 NOV – La Russia e la Turchia hanno firmato

un memorandum sulla creazione del centro congiunto russo-turco

per monitorare il rispetto del cessate il fuoco nel

Nagorno-Karabakh in seguito ai colloqui tra il ministro della

Difesa russo, Serghei Shoigu, e il suo omologo turco Hulusi

Akar. Il memorandum stabilisce gli obiettivi e i principi per le

operazioni del centro comune di monitoraggio.



Interfax ha appreso che il centro sarà situato inAzerbaigian. Il centro avrà il compito di raccogliere everificare le informazioni sul rispetto del cessate il fuoco daparte delle parti e su altre azioni che violano gli accordirecentemente raggiunti. Il centro utilizzerà inoltreattrezzature di osservazione visiva, veicoli aerei senzaequipaggio e analisi di dati provenienti da altre fonti perregistrare le violazioni. Le altre sue funzioni comprendonol’esame di eventuali reclami, questioni e problemi relativi alleviolazioni dei suddetti accordi.Il centro di monitoraggio del cessate avrà una serie difiliali invece di una sola sede. Lo ha detto il ministro degliEsteri turco Mevlut Cavusoglu. “Il centro sarà situato nell’areadesignata dall’Azerbaigian, considerando che opererà interritorio azero. Si prega di notareche il centro avrà anche delle filiali. Discuteremo questi temiin dettaglio con la parte russa domani e riveleremo i dettaglipiù tardi”, ha detto Cavusoglu in una conferenza stampa a Baku.(ANSA).

Fonte Ansa.it

