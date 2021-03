(ANSA) – MOSCA, 31 MAR – L’oppositore russo in carcere

Alexiei Navalny ha annunciato uno sciopero della fame: lo

riferisce la tv Dozhd citando il canale Instagram del

dissidente. “Ho dichiarato questo sciopero della fame con la

richiesta di far sì che sia rispettata la legge e che io possa

essere visitato da un medico. E così me ne sto sdraiato e

affamato, ma per ora con due gambe”, si legge nel messaggio.

Navalny, secondo i suoi avvocati, lamenta forti dolori alla

schiena e alla gamba destra. (ANSA).



Fonte Ansa.it

