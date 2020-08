(ANSA) – ROMA, 22 AGO – E’ decollato dall’aeroporto di Omsk

alla volta di Berlino l’aereo con a bordo l’oppositore russo

Aleksei Navalny ridotto in coma da un misterioso malore giovedì

scorso. “Alexey è stato affidato alla commissione medica. Yulia

è con lui”, ha twittato la portavoce di Alexei Navalny Kira

Yarmysh postando una foto della barella caricata su un

Bombardier Challenger 604 all’aeroporto di Omsk.”Molte grazie a

tutti quelli che ci hanno supportato – ha twittato ancora Kira

Yarmish -. La lotta per la vita e la salute di Alexey è appena

iniziata e c’è ancora molto da fare, ma ora almeno il primo

passo è stato fatto”. L’aereo è decollato intorno alle 8 ora

locale (le 4 in Italia), in ritardo sul previsto. Il volo durerà

diverse ore, poi Navalny sarà trasportato all’ospedale della

Charitè di Berlino.



Fonte Ansa.it

