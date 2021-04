(ANSA) – MOSCA, 13 APR – Iulia Navalnaya, la moglie

dell’oppositore russo in carcere Alexei Navalny, ha scritto su

Instagram di aver fatto visita al marito nella colonia penale in

cui è rinchiuso e ha dichiarato che “fa fatica a parlare e a

volte abbassa la cornetta e poggia la testa sul tavolo per

riposare”: lo riporta il giornale Meduza, secondo cui Navalnaya

ha anche sottolineato che il marito, che ha annunciato uno

sciopero della fame chiedendo cure adeguate per i dolori alla

schiena e alle gambe, è molto dimagrito. Il servizio

penitenziario sostiene invece che il 6 aprile dei medici hanno

visitato Navalny e hanno valutato la sua salute “soddisfacente”.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram