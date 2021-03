Alexiei Navalny ha annunciato in un post su Facebook di aver ricevuto sei ammonizioni per piccole infrazioni nelle due settimane di detenzione nella colonia penale IK-2 di Pokrov e di temere per questo di poter essere rinchiuso in cella d’isolamento.

“Ottieni due ammonizioni e puoi andare in cella di isolamento e questa è una cosa spiacevole, le condizioni lì sono vicine a quelle della tortura”, si legge nel messaggio ripreso da Meduza.

Navalny dice che tra i motivi delle ammonizioni ci sono l’essersi alzato dieci minuti prima della sveglia e aver indossato una maglietta in un incontro con gli avvocati.

Fonte Ansa.it

