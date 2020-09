(ANSA) – BERLINO, 14 SET – Altri laboratori in Francia e

Svezia, oltre a quello in Germania, hanno confermato

l’avvelenamento col Novichok del dissidente russo Alexey

Navalny. Lo ha riferito il governo tedesco in una nota. (ANSA).



