(ANSA) – NEW DELHI, 03 NOV – Sono state temporaneamente

sospese le operazioni di ricerca dei tre giovani scalatori

francesi dispersi dal 26 ottobre scorso nella regione

dell’Everest, in Nepal, dopo una valanga.

“Ho effettuato di nuovo una ricerca aerea questa mattina – ha

dichiarato Ang Norbu Sherpa, presidente dell’Associazione

nazionale delle guide alpine nepalesi e membro dell’operazione

di ricerca e soccorso, all’AFP – ma non ho trovato nulla. Poiché

non siamo riusciti a fare alcun progresso nella ricerca degli

alpinisti dispersi, abbiamo deciso di interrompere le operazioni

di ricerca per tre o quattro giorni”, ha aggiunto. (ANSA).



