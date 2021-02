(ANSA) – TEL AVIV, 08 FEB – Ribadendo in tribunale a

Gerusalemme la sua non colpevolezza, Benyamin Netanyahu ha

definito “confezionate” le accuse contro di lui. “Tutti sanno –

ha spiegato riferendosi all’udienza di oggi – che i dossier su

di me sono confezionati su misura. Adesso appare che non sono

stati confezionati fino in fondo, mancano molti elementi, anche

dal punto di vista della pubblica accusa”.

Advertisements

“Per cui – haaggiunto riferendosi alle prossime decisioni dei giudici sulprosieguo delle udienze – non credo che si affretteranno apassare all’esame delle prove. Se questo avvenisse la cosaapparirebbe come un intervento plateale nelle elezioni”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram