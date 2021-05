(ANSA) – ROMA, 14 MAG – “Ho detto che avremmo fatto pagare un

prezzo molto alto ad Hamas. Lo facciamo e continueremo a farlo

con grande intensità. L’ultima parola non è stata detta e questa

operazione proseguirà per tutto il tempo necessario”. Lo scrive

il premier israeliano Benyamin Netanyahu in un messaggio

pubblicato su Twitter dopo l’ingresso a Gaza di truppe di terra

israeliane. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Seguici sul nostro canale Telegram

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram