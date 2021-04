(ANSA) – TEL AVIV, 11 APR – “La lotta contro l’Iran e le sue

metastasi, contro le armi di Teheran, è un enorme compito. La

situazione come esiste oggi non è detto che esista

necessariamente anche domani”. Questo il primo commento del

premier Benyamin Netanyahu dopo quanto accaduto nell’impianto di

arricchimento dell’uranio a Natanz in Iran e che alcuni media

hanno attribuito al Mossad. “Noi – ha aggiunto Netanyahu che

parlava ai capi della sicurezza in un brindisi in vista del

Giorno dell’Indipendenza – siamo sicuramente una potenza

regionale ma in qualche maniera anche globale. Mi auguro per

tutti noi che continuiate a tenere la spada di Davide nelle

vostre mani”. (ANSA).



