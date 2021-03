(ANSA) – NEW YORK, 27 MAR – New York lancia il primo ‘passaporto vaccinale’ americano. Si chiama Excelsior Pass ed è

una app che consentirà di mostrare che si è stati vaccinati per

il Covid o si è risultati negativi al test.

L’app consentirà l’accesso a eventi, dalle partite

all’intrattenimento, fornendo una codice QR che può essere

facilmente scannerizzato. Il sistema è realizzato su una

piattaforma di IBM ma si basata su tecnologia blockchain, il che

vuol dire che né IBM né le aziende che lo scannerizzano avranno

accesso alle informazioni sanitarie di chi lo usa. (ANSA).



Fonte Ansa.it

