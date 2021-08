(ANSA) – MANAGUA, 07 AGO – Il Consiglio Supremo Elettorale

del Nicaragua (Cse) ha escluso il Partito dei Cittadini per la

Libertà (CxL), principale partito di opposizione al presidente

Daniel Ortega, dalle elezioni del 7 novembre.

“La personalità giuridica del partito politico Cittadini per

la Libertà (CxL) è stata cancellata”, ha detto il segretario

del tribunale elettorale Luis Luna leggendo una risoluzione del

Cse davanti alla stampa filogovernativa. Ortega punta al suo

quarto mandato consecutivo insieme alla moglie e vicepresidente

Rosario Murillo, nonostante la comunità internazionale lo accusi

di voler mettere fuori gioco l’opposizione.

Il presidente Ortega, un ex guerrigliero sandinista di 75

anni, e sua moglie, 70, ora non hanno avversari di peso nel voto

del 7 novembre, dopo l’arresto di sette potenziali candidati di

partiti all’opposizione. (ANSA).



Fonte Ansa.it