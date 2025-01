Inquadriamo il contesto normativo generale dell’incarico di Direttore Scientifico a Bruxelles conferito dall’University Canada West all’Economista ai Fondi Europei Prof. Santi Tomaselli:

Il Canada si è ufficialmente unito al gruppo di paesi extra-UE che hanno aderito al Programma di ricerca e innovazione Horizon Europe (il più importante Programma Europeo per budget finanziario circa 95,5 miliardi di euro). L’accordo, firmato il 3 luglio del 2024 da Iliana Ivanova, Commissaria UE per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù, e Francois-Philippe Champagne, Ministro canadese per l’innovazione, la scienza e l’industria, offrirà l’opportunità ai ricercatori e alle organizzazioni canadesi di partecipare al programma alle stesse condizioni delle controparti dell’UE.

“In particolare, il Canada si è associato al Pilastro II di Horizon Europe, la parte collaborativa più grande del Programma con un budget di 52,4 miliardi di euro, incentrato su quattro sfide globali condivise: clima, energia, economia digitale e salute. I ricercatori e le organizzazioni canadesi avranno l’opportunità di essere finanziate direttamente dal programma attraverso cooperazioni con ogni Paese membro dell’Unione Europea, un’occasione rilevante per il comparto produttivo industriale, delle PMI, finanche le Università del nostro Paese, così dichiara l’Economista ai Fondi Europei Prof. Santi Tomaselli, “fresco” di nomina come Direttore Scientifico a Bruxelles dall’University Canada West (una delle più importanti Università del North America)”

Aggiunge l’Economista Santi Tomaselli “Apprendo questa prestigiosa nomina, con l’entusiasmo e l’approccio socratico, che ha sempre animato il mio percorso di Ricercatore ultradecennale, in una materia così complessa come l’Economia ai Fondi Europei. Lasciatemi ringraziare, per quest’importante incarico come Direttore Scientifico per il Programma Horizon Europe Pilastro II a Bruxelles per conto dell’University Canada West (una delle più prestigiose università del North America), il Prof. Michele Vincenti, nel ruolo di Vice-Rettore dell’University Canada West, che ha voluto fortemente, la mia candidatura. Se si pensa che l’University Canada West, ha partnership scientifiche in oltre 40 Paesi nel mondo, coglierete, che la lista dei candidati per ricoprire tale ruolo di Direttore Scientifico a Bruxelles, era lunga e di alto profilo, e solo quando hanno ufficializzato la nomina, ho realizzato della grande sfida conferitami”

Prof. Tomaselli quale obiettivo si pone da questo prestigioso incarico?

“Analizziamo i numeri in una visione Macro-Economica su uno dei principali Pilastri su cui interviene il Programma Horizon Europe e su cui si svilupperà l’azione scientifica dell’incarico conferitemi: le sfide sul Digital Europe per Enti Pubblici ed Enti Privati. Nonostante negli ultimi anni l’Italia abbia fatto enormi passi in avanti in tema di innovazione, non è ancora abbastanza, anzi. Il nostro Paese, rispetto al resto del mondo, è molto lento. Per cogliere la portata di un sistema di digitalizzazione efficiente quanto possa impattare nella vita quotidiana dei cittadini si riporta una notizia di questi giorni su quanto la giustizia italiana sia inceppata nel caos dopo l’obbligo a partire dal 2 gennaio 2025 dell’utilizzo dell’applicazione per la gestione del processo penale telematico (APP) per specifici atti processuali. Alcuni tribunali, tra cui Milano, Roma, Bari e Torino, hanno sospeso l’utilizzo di APP a causa di malfunzionamenti e difficoltà operative (alcune aule non sono dotate di computer per accedere all’App), ritornando temporaneamente al deposito cartaceo per garantire la continuità delle attività giudiziarie. L’innovazione, pertanto, è di assoluta centralità in un’ottica di crescita e competitività di un sistema-Paese, si pensi che l’ufficio studi del Cgia di Mestre ha quantificato in 14,5 miliardi di euro il costo annuo della lentezza burocratica locale (251 pro-capite, 334 per le amministrazioni comunali fino a 5 mila abitanti). L’Italia, ahimè, risulta tra gli ultimi Paesi al mondo per quanto riguarda l’ecosistema dell’innovazione, con un notevole ritardo rispetto a Paesi come Regno Unito, Svizzera, Germania e Francia. Questo è emerso dal TEHA – Global Innosystem Index 2024, contenuto all’interno dell’Inno-Tech Report realizzato dall’ Inno-Tech Community of the European House – Ambrosetti e presentato nel corso del Technology Forum 2024 che si è svolto a Stresa a fine maggio del 2024.

Dal Forum internazionale è emerso, confrontando 37 Paesi ad alta performance innovativa, che l’Italia si colloca nella parte più bassa della classifica, come indicatore generale sull’innovazione, risultando 24ª (su 37 Paesi del mondo) con 3,19 punti e perdendo una posizione rispetto al 2020, dove era 23ª con 3,57 punti. A differenza dell’Italia, Singapore si posiziona tra i primi posti in questa classifica mondiale, con un punteggio di 5,41 (su una scala da 1 a 10).

Il confronto tra il nostro Paese e le variabili input (ossia le variabili che valutano la presenza degli elementi abilitanti dei processi di innovazione) configura un quadro ancora più negativo relegando un’Italia nelle retrovie dell’innovazione, 32ª per l’innovazione dell’ecosistema (su 37 Paesi) e 28ª (su 37 Paesi) per capitale umano. A livello Regionale, si entra nel paradosso pirandelliano! Infatti, anche quest’anno, il TEHA – Regional Innosystem Index (ARII) esegue una valutazione delle performance degli ecosistemi innovativi di 242 regioni europee, aggiungendo 3 nuovi indicatori alla valutazione rispetto agli 8 del 2023. I KPI sono stati raggruppati in 4 categorie: sviluppo economico, capitale umano, talento per l’innovazione e infrastrutture digitali e tecnologie, per un totale di 31.944 osservazioni. Dall’analisi emerge che tra le ultime Regioni Europee si collocano, proprio quelle Regioni Ex Obiettivo 1, ovvero le Regioni del Sud Italia, che hanno percepito in questi decenni di Programmazione Europea le percentuali maggiori di finanziamenti europei, ovvero la Sicilia (180°), la Calabria (191°), Basilicata (179°). Una denuncia scientifica che oramai sollevo da oltre dieci anni nei principali organi di stampa nazionali ed internazionali, e nei convegni nazionali ed internazionali a cui ho partecipato come relatore, che potrei sintetizzare così: a cosa serve lo “spot” delle alte certificazioni di spesa comunitaria raggiunta, in cui ogni Regione del Sud Italia, sistematicamente, rivendica, alla fine di ogni ciclo di Programmazione Europea, se poi l’impatto nei processi produttivi è praticamente quasi nullo?!!

Continua l’analisi chirurgica Macro-Economica dell’Economista ai Fondi Europei, estesa a livello europeo e non solo nei confini del nostro Paese. “Dal report pubblicato di recente dalla Corte dei Conti Europea (ECA, European Court of Auditors) si rileva il sostanziale fallimento del programma 2014-2020 del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR, o European Regional Development Fund, ERDF) nel dare supporto per incrementare la competitività delle PMI europee. Il risultato è che, mentre nelle intenzioni giuridiche costituenti, i Fondi FESR puntavano a finanziare il 3,3% degli oltre 20 milioni di PMI attive in Europa entro il 2023, di fatto le risorse hanno dato supporto diretto a soli 0,5 milioni di imprese, ossia l’1,9% del totale, al 2019 (ultimo anno del periodo pre-pandemia preso in considerazione nell’analisi)”. Inefficienza, su un utilizzo caotico dei Fondi Europei, che affligge non solo il nostro Paese, ma l’intera Euro Zona. Magra consolazione potremmo affermare!!

Alla luce di quanto sinteticamente rappresentato, con dati chiari, ed un approccio scientifico chiosa, l’Economista ai Fondi Europei Tomaselli, “attraverso questo prestigioso incarico, come Direttore Scientifico a Bruxelles, per l’University Canada West, l’obiettivo sarà quello di creare, non progetti singoli, aleatori, ma reali infrastrutture con una logica giuridico-economica coerente rispetto le Direttive Europee vigenti, che abbiano una visione strutturata, programmatica sotto il profilo degli obiettivi scientifici, coinvolgendo le Università Italiane ed Europee, finanche obiettivi di sviluppo eco-sostenibile coinvolgendo comparti del tessuto produttivo industriale, nei settori chiave delle grandi sfide globali che il più importante Programma Europeo per budget finanziario qual è l’Horizon Europe Pilastro II (oltre 57 miliardi di euro) si prefigge verso cui si presenteranno progettualità sotto forma di “Cluster “ nelle tematiche di pertinenza del Programma europeo in oggetto, ovvero:

Sanità (Bio-Medicina specie per le aree periferiche)

Cultura, creatività e inclusione sociale,

Sicurezza civile.

Digitale, industria, cybersicurezza.

Clima, energia e mobilità

Cibo, bioeconomia, risorse naturale e ambiente.

Conclude il Prof. Santi Tomaselli “Affronterò questa sfida con la stessa dedizione incondizionata che ha accompagnato questi anni di studi scientifici animati da una passione profonda per la complessa materia dell’Economia ai Fondi Europei. Del resto con il Prof. Michele Vincenti, cui mi lega una sincera stima accademica, e oramai un’amicizia consolidata, sovente ci ripetiamo nei nostri confronti scientifici, devo dire spesso di notte, per via del fuso orario tra Vancouver e l’Italia (sorride l’Economista), che non potremmo entrambi immaginare una vita senza sfide così stimolanti. Il nostro auspicio, è di poter contribuire nel nostro piccolo, ad un sviluppo scientifico-produttivo tra il Canada e ciascuno dei Paesi Europei (ampliando nei risultati attuativi il perimetro giuridico del trattato CETA – Comprehensive Economic and Trade Agreement- siglato nel 2017 tra il Canada e l’UE) attraverso la presentazione di progettualità congiunta sotto forma di Cluster (Partner canadesi e Partner Europei), che sia la risultante di una visione, non aleatoria, ma di impatto reale sui territori coinvolti, strutturata nella veste giuridico-economica di vere infrastrutture scientifiche-produttive, coerenti al Programma Horizon Europe vigente, per una durata sino al 2029 (termine conclusivo della Programmazione 2021-2027 con l’applicativo n+2), ma con un attenzione particolare, lasciatemi ammettere, al tessuto produttivo-industriale finanche quello universitario del nostro Paese l’Italia”.