(ANSA) – PARIGI, 03 FEB – Lo Stato francese è stato

condannato a pagare un euro simbolico di riparazione per “inazione” dinanzi ai cambiamenti climatici e quindi di non

rispettare

gli impegni presi con l’Accordo di Parigi sul clima del 2015. La

causa era stata avviata dalle associazioni Greenpeace, Oxfam,

Fondazione Nicolas Hulot e Notre Affaire à tous.

Le quattro associazioni nel 2018 avevano raccolto 2,3

milionidi firme a una petizione al governo francese dal titolo “L’affaire du siècle”, in cui chiedevano di fare di più controil cambiamento climatico. Non soddisfatte della rispostadell’esecutivo, hanno intentato una causa legale presso iltribunale amministrativo. Oggi la sentenza dopo circa duesettimane di processo. Per il sito Reporterre si tratta di unadecisione “storica”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

