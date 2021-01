(ANSA) – ROMA, 24 GEN – Il magazine statunitense New Yorker

ha restituito un importante riconoscimento giornalistico dopo

avere scoperto con un’indagine interna che l’articolo premiato

conteneva informazioni false.

Nel 2018 il periodico pubblicò una lunga inchiesta sul

fenomeno emergente in Giappone dei cosiddetti ‘parenti in

affitto’. La storia di un’azienda che mette a disposizione dei

clienti attori che fingono di essere membri della famiglia.



Autore del lungo pezzo, “A Theory of Relativity”, è ElifBatuman, romanziere e autore della rivista dal 2010.La storia è valsa al New Yorker il National Magazine Award mala rivista ha poi scoperto che i tre protagonisti principalidell’articolo avevano ingannato l’autore e la squadra che sioccupa del fact-checking.L’American Society of Magazine Editors, che assegna iNational Magazine Awards, ha annunciato venerdì la decisionedella rivista, riferisce il New York Times. Un mese fa ilmagazine aveva aggiunto una nota alla versione onlinedell’articolo, sottolineando che i risultati dell’indagine “contraddicono aspetti fondamentali delle storie di questepersone e minano ampiamente la credibilità di ciò che ci hannodetto”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

