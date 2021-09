(ANSA) – MADRID, 01 SET – Una perturbazione che sta portando

piogge intense e improvvise, grandine e forte vento su buona

parte della Spagna ha provocato situazioni di emergenza in

diverse zone del Paese.

Come riportato dai media iberici, nelle ultime ore sono state

particolarmente colpite località dell’est della Penisola

iberica, nelle province di Tarragona (Catalogna) e Castellón

(Comunità Valenciana), dove si sono verificati gravi allagamenti

– con fiumi d’acqua che hanno travolto tutto in alcune strade e

persone rimaste bloccate nelle loro auto – e sono stati

riportati danni materiali a veicoli ed edifici. Nella località

di Alcanar (Tarragona) sono caduti 232,4 litri di pioggia per

metro quadrato nel giro di poche ore, afferma l’agenzia di

stampa Efe. Disagi anche per treni ed altri mezzi pubblici.

Altre zone sono state colpite dalle forti piogge al centro

della Spagna, come a Toledo e dintorni (nella regione di

Castiglia La Mancia). Nel centro storico di Toledo le

precipitazioni hanno causato danni alla pavimentazione stradale,

riportano media locali.

L’allerta meteo continuerà nelle prossime ore: si attendono

possibili disagi in particolare nella regione di Madrid e in

altre parti del centro-nord e dell’est della Penisola Iberica.

(ANSA).



Fonte Ansa.it