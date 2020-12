(ANSA) – LONDRA, 07 DIC – Nuova figuraccia per Rita Ora,

popstar britannica di origini albanesi kosovare e celebrità

televisiva da prima serata nel Regno, sul fronte delle

violazioni delle misure anti-Covid. La cantante, già costretta a

chiedere scusa pochi giorni fa per aver festeggiato il

compleanno, nel pieno del lockdown bis in Inghilterra, con un

party casalingo assolutamente vietato, è stata pescata di nuovo

in fallo:

stavolta dal Mail, che – foto alla mano – ne hasvelato il mancato isolamento precauzionale al ritorno nel Regnoda un recente viaggio in Egitto, in barba alle regole tuttora invigore che lo prescrivono per un totale di 14 giorni.Ora era stata nel Paese nordafricano per esibirsi in concertoin un hotel a 5 stelle del Cairo. Un recital per pochi eletti,valsole un cachet equivalente a qualche centinaio di migliaia dieuro. Il tabloid spara anche la voce secondo cui in platea visarebbe stato persino il presidente Abdul Fattah al-Sisi, l’uomoforte dell’Egitto; ma mentre questo gossip appare smentito davari testimoni, il resto della storia è confermato dalleammissioni dalla stessa protagonista, che oggi è tornata acoprirsi il capo di cenere.In una dichiarazione pubblica, Rita Ora ha riconosciuto diaver sbagliato (di nuovo), si è detta pronta a pagare una multae ha promesso di devolvere il compenso incamerato dagliorganizzatori egiziani a un’organizzazione benefica impegnatasul fronte dell’emergenza coronavirus. (ANSA).

Fonte Ansa.it

