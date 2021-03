(ANSA) – ROMA, 05 MAR – Le onde più grandi sono passate,

l’allerta tsunami terminato ed è pertanto possibile rientrare

nelle case in Nuova Zelanda. A dare l’annuncio su Twitter la

ministra della conservazione del patrimonio naturale, Kiri

Allan.

“L’istituto di ricerca GNS Science ha informato che le onde

più grandi sono passate – scrive Allan – e quindi l’allerta

tsunami declassato a pericolo di forte

mareggiata per le areefin qui coinvolte. Tutte le persone che sono state evacuatedalle loro abitazioni – annuncia – possono ora farvi ritorno.Rimane in vigore – conclude – il suggerimento di non andare suspiagge e zone costiere”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

