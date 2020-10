(ANSA) – WELLINGTON, 17 OTT – La premier uscente della Nuova

Zelanda, Jacinda Ardern, è largamente in testa nelle elezioni

che si sono tenute oggi, secondo le prime proiezioni. Forte dei

risultati raggiunti nella lotta al coronavirus, Ardern potrebbe

addirittura ottenere la maggioranza assoluta, secondo quanto

emerge dallo scrutinio del 36 per cento dei voti che la vede in

testa con il 50,5% dei consensi. Questo le consentirebbe di

controllare 65 dei 120 seggi in Parlamento. Un partito

neozelandese non ha mai raggiunto la maggioranza assoluta dalla

riforma del sistema elettorale nel 1996, il che significa che

tutti i primi ministri succedutisi da allora hanno dovuto

governare in coalizioni.

Il National Party, guidato da Judith Collins, avrebbe

ottenuto il 25,7 per cento dei consensi (33 seggi) e sembra

diretto verso il peggior risultato in quasi 20 anni. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram