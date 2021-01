(ANSA) – WASHINGTON, 05 GEN – Mike Pence ha detto a Donald

Trump che non crede di avere i poteri per bloccare la

certificazione della vittoria di Joe Biden da parte del

Congresso, che si riunisce oggi in sessione plenaria sotto la

sua presidenza. Lo scrive il New York Times citando fonti a

conoscenza del colloquio. Il vicepresidente ha lanciato il suo

messaggio durante un pranzo col

Advertisements

presidente, poche ore dopo cheTrump aveva twittato che Pence “ha il potere di respingere glielettori scelti in modo fraudolento” (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram