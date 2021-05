(ANSA) – WASHINGTON, MAY 8 – Barack Obama ha annunciato su

Twitter la morte del cane Bo, uno dei suoi due portoghesi

d’acqua, scrivendo che la famiglia “ha perso un vero amico e un

compagno fedele”.

“Per oltre un decennio Bo e’ stata una presenza costante e

gentile nelle nostre vite, felice di vederci nei nostri giorni

buoni, nei nostri giorni cattivi e in tutti gli altri giorni”,

afferma postando una foto di sé mentre corre alla Casa Bianca

con il quadrupede accanto. “Ha sopportato tutto il trambusto che

comporta stare alla Casa Bianca, aveva un gran latrato ma non

mordeva, amava saltare in piscina d’estate, era imperturbabile

con i bambini, viveva per gli avanzi intorno al tavolo da pranzo

e aveva un pelo fantastico”, ricorda. “Era esattamente quello di

cui avevamo bisogno ed è stato più di quello che ci aspettavamo,

ci mancherà moltissimo”, conclude.

Bo era entrato nella famiglia Obama alla Casa Bianca

nell’aprile del 2009, poco dopo l’inizio del primo mandato.

Durante la campagna elettorale, il candidato dem aveva promesso

alle figlie Sasha e Maila che avrebbero preso un cane dopo il

voto, a prescindere dall’esito. Nel 2013 gli Obama accolsero un

altro portoghese d’acqua, Sunny.

Poi i Trump interruppero la lunga tradizione del first dog

alla Casa Bianca. Ora il testimone di Bo e Sunny è stato preso

da Major e Champ, i due pastori tedeschi dei Biden, che hanno

annunciato anche l’arrivo di un gatto a breve. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram