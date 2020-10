(ANSA) – WASHINGTON, 24 OTT – Barack Obama difende Joe Biden

dalle accuse di Donald Trump di essere un socialista. “Pensate

che Biden possa essere comunista come Castro? Joe non e’

socialista, e’ un senatore del Delaware, e’ stato il mio vice e

si batte per i lavoratori, per il minimo sindacale, per case

abbordabili, per i diritti umani e non flirta con i dittatori”,

ha detto. (ANSA).



Fonte Ansa.it

