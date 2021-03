(ANSA) – WASHINGTON, 29 MAR – Barack Obama piange la

scomparsa della nonna su Twitter, postando una foto in sua

compagna durante un suo viaggio da giovane in Kenya. “Io e la

mia famiglia siamo in lutto per la perdita dell’amata nonna

Sarah Ogwel Onyango Obama, affettuosamente conosciuta da molti

come ‘Mama Sarah’ ma anche come ‘Dani’ o Nonna”. “Ci mancherà ma

la ricorderemo sempre con gratitudine per la sua vita lunga ed

rimarchevole”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

