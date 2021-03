(ANSA) – BERLINO, 25 MAR – Da domenica in Germania sarà

obbligatorio un test-anticovid generalizzato per chiunque entri

nel Paese via aereo. Lo ha reso noto il ministero della Salute

tedesco oggi. (ANSA).



Fonte Ansa.it

